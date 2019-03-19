اليوم .. قرعة حج الداخلية في 5 محافظات.. خدمات

تجرى وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، قرعة الحج فى عدد من مديريات الأمن وهى ( المنيا - قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ).



واعلنت وزارة الداخلية خلال الثلاث ايام الماضية عن نتيجة القرعة فى 14 محافظات وهى ( أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية - الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح - سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة ).



وكشفت الوزارة من قبل عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21 /3 /2019، وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).