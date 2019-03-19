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أخبار البلد

آراء المشاركين في فاعليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
التقى "صدى البلد" بعدد من الجنسيات العربية المختلفة المشاركة بمنتدى شباب العالم الأفريقى والعربى، وعبروا خلال تصريحاتهم عن إعجابهم بتوصيات المنتدى وأهمية للشباب العربى الأفريقى لحل مشكلات البلدان العربية ومساعدة الدول الفقيرة، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم.

وأبدى الشباب سعادتهم بحفاوة استقبال الشباب المصري وورش العمل التي أكسبتهم الكثير من الخبرات والمهارات من مختلف بقاع ودول العالم التي شاركت في المنتدى.



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