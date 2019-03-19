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محافظات

أصدقاء بيت العائلة المصرية يزورون منطقة الأقصر الأزهرية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:59 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شمس يونس
أجرى وفد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وأصدقاء بيت العائلة المصرية، زيارة، إلى الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

نُظِّمت الزيارة، برعاية الشيخ محمد الطيب رئيس بيت العائلة والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر،والأنبا يوساب نائب رئيس بيت العائلة والشيخ محمد الرملى الأمين العام للمنظمة وبيت العائلة و القس أرمنيوسا فريد الأمين المساعد لبيت العائلة بحضور ضياء الدين الهمامى مدير مكتب المنظمة ومنسق عام بيت العائلة وأصدقاء بيت العائلة من جميع الأطياف وطلبة وطالبات المدارس المختلفة ، حيث بدأت الزيارة بديوان عام المنطقة والتعرف على الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية اثناء الزيارة أن جهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سيسطرها التاريخ بأحرف من نور وأن جولاته الخارجية بصمات تضئ قارات العالم بنور الوسطية والاعتدال وأن التعليم الأزهرى صمام أمان الأمة ضد الفكر المتطرف .

وأكد ضياء الدين الهمامى أن رسالة بيت العائلة هى الدعوة إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف الوطنى بين المسلمين والمسيحيين وعودة روح الوئام القائمة على الاحترام المتبادل وقبول الآخر وترسيخ قيم المواطنة بحيث يكون الجميع حائط صد لكل محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى كل بقعة من أرض مصر والعمل على نشر تلك الثقافة بين أبنائنا فى تعاملاتنا الحياتية وعن طريق المؤسسات التى ترعى النشء وتوجه ثقافته.

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