الملحق الزراعي الأمريكي يتوقع استيراد مصر لـ12.6 مليون طن قمحا خلال عامين

يتوقع مكتب دائرة الزراعة الخارجية في القاهرة أن يصل إنتاج مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 (يوليو -يونيو ) إلى 8.77 مليون طن متري، بزيادة نحو أربعة بالمئة مقارنة مع 8.45 مليون طن متري في السنة التسويق 2018-2019.



كما يتوقع المكتب لواردات مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 12.6 مليون طن متري، بزيادة 0.8 بالمئة عن رقم واردات سنة التسويق 2018-2019 البالغ 12.5 مليون طن متري.



ويتوقع المكتب لواردات مصر من الذُرة في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 9.5 مليون طن متري، بزيادة واحد بالمئة عن تقدير سنة التسويق 2018-2019 البالغ 9.3 مليون طن متري. يتوقع مكتب خدمة الزراعة الخارجية في القاهرة أن تستورد مصر 500 ألف طن متري من الأرز في سنة التسويق 2019-2020.