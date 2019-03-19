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اقتصاد

الملحق الزراعي الأمريكي يتوقع استيراد مصر لـ12.6 مليون طن قمحا خلال عامين

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:38 ص
قمح
قمح
رويترز
يتوقع مكتب دائرة الزراعة الخارجية في القاهرة أن يصل إنتاج مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 (يوليو -يونيو ) إلى 8.77 مليون طن متري، بزيادة نحو أربعة بالمئة مقارنة مع 8.45 مليون طن متري في السنة التسويق 2018-2019.

كما يتوقع المكتب لواردات مصر من القمح في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 12.6 مليون طن متري، بزيادة 0.8 بالمئة عن رقم واردات سنة التسويق 2018-2019 البالغ 12.5 مليون طن متري.

ويتوقع المكتب لواردات مصر من الذُرة في سنة التسويق 2019-2020 أن تبلغ 9.5 مليون طن متري، بزيادة واحد بالمئة عن تقدير سنة التسويق 2018-2019 البالغ 9.3 مليون طن متري. يتوقع مكتب خدمة الزراعة الخارجية في القاهرة أن تستورد مصر 500 ألف طن متري من الأرز في سنة التسويق 2019-2020.

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