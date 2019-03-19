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رياضة

أبو الدهب: تنازلت عن 340 ألف جنيه من أجل قميص الأهلي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
محمود أبو الدهب
محمود أبو الدهب
محمد رشاد
أكد محمود أبو الدهب مدافع النادي الأهلي الأسبق، أنه رفض الانضمام لصفوف الإسماعيلي في بداية مشواره، من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال ابو الدهب في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : قبل انتقالي للأهلي وصلني عرض من الإسماعيلي كانت قيمته 350 ألف جنيها خلال 3 مواسم، ولكني ذهبت لمسئولي الدراويش واعتذرت من أجل رغبتي في ارتداء القميص الأحمر.

واضاف : أنور سلامة سألني هل تريد الانضمام للاهلي، قلت له شرف كبير، وبالفعل وقعت على عقد انضمامي 5 مواسم بمبلغ 10 آلاف جنيه.

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