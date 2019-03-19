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مرأة

الباراسيتامول حيلة ذكية لتنظيف اسوداد المكواة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد يتغير لون المكواه احيانا إلى الأسود، ومع الاستخدام المتكرر لها تلاحظون ظهوره من الجهة السفلى، وهذا الاسوداد قد يسبب البقع على ملابسكم.

و تحتار الكثير من ربات المنزل في تنظيف هذه السواد بالمكواه، فإذا كنتم تريدون تنظيف المكواة والتخلص من الاسوداد عليكم استخدام دواء الباراسيتامول الذي يستخدم كمسكن للام.

الطريقة :

قوموا بوضع حبات الباراسيتامول على المكواة الساخنة من خلال الملقط يوضع الحبة ويدعك مكان السواد وبذلك يزول علي الفول تصبح المكواه كالجديدة.

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