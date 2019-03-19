الباراسيتامول حيلة ذكية لتنظيف اسوداد المكواة

قد يتغير لون المكواه احيانا إلى الأسود، ومع الاستخدام المتكرر لها تلاحظون ظهوره من الجهة السفلى، وهذا الاسوداد قد يسبب البقع على ملابسكم.



و تحتار الكثير من ربات المنزل في تنظيف هذه السواد بالمكواه، فإذا كنتم تريدون تنظيف المكواة والتخلص من الاسوداد عليكم استخدام دواء الباراسيتامول الذي يستخدم كمسكن للام.



الطريقة :



قوموا بوضع حبات الباراسيتامول على المكواة الساخنة من خلال الملقط يوضع الحبة ويدعك مكان السواد وبذلك يزول علي الفول تصبح المكواه كالجديدة.



