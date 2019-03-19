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اقتصاد

خبير: 2019 العام الذهبي لسوق العقارات بمصر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 ص
عقارات
عقارات
آمنة عبدالعظيم
قال محمد سلامة غباشي خبير التقييم العقاري، إن عام 2019 هو العام الذهبي في سوق العقارات والرابح الأول هو المشتري وذلك لاضطرار كثير من المطورين والمستثمرين للبيع بسعر يقترب من سعر التكلفة أو بهامش ربح صغير لتوفير السيوله اللازمة للاستثمارومن المتوقع تجاوز هذه الضغوط الاستثمارية في خلال العام الجارى.

وأضاف غباشي، لـــ"صدى البلد"، أن تنبؤات بعض العاملين بالقطاع بوجود فقاعة عقارية أمر غير صحيح وبعيد عن السوق المصرى، لكن سيظل هناك حالة من الهدوء النسبي فى المبيعات بسبب تراجع القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين بالطبقة الوسطى التى تعد دائما الأكثر طلبا على الخدمات المختلفة ومن بينها السكن.

وأشار، إلى أن اضطرار الشركات للبيع بأرباح بسيطة يدفع المشترى للسعى بشكل أكبر للحصول على وحدة سكنية، وهو ما يفيد القطاع بشكل عام ويرفع معدلات الطلب لمستوياتها السابقة.

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