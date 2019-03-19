مهرجان كان السينمائي يرفض الاستعانة بأفلام Netflix

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عدم مشاركة أي أعمال سينمائية خاصة بشبكة "Netflix" خلال دورته المقبلة، وذلك رغم محاولات الصلح خلال الفترة الماضية وهو ما أكده موقع "فرايتى"



عقدت جلسات بين إدارتي الشركتين منها عشاء عمل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية الأسبوع الماضي، جمع رجل الأعمال تيد سارندوس والمنتج الأمريكي سكوت ستبر من جانب "نتفليكس" والمدير الفني لمهرجان كان السينمائي تيري فيرمو؛ لإنهاء الأزمات الدائرة بين الطرفين.



وجاءت أبرز الخلافات رفض "كان السينمائي" الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "Roma" ضمن فعاليات المهرجان العام الماضي، لتقرر إدارة نتفليكس اختيار بديلًا وتم عرضه بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في المهرجان.



ورغم النجاح الكبير الذي حققته شبكة "Netflix" خلال السنوات الماضية، إلا أن الإدارة اعترضت على عدم عرض أفلامها بدور العرض الفرنسي مسبقا قبل اختياره ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، الامر الذي أثار استياء مسؤولي الشبكة، ودفعهم لاتخاذ قرار بسحب أفلامها داخل أو خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.



يذكر أن مهرجان "كان السينمائي" الدولي في دورته الـ72 هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 16- 23 مايو المقبل.