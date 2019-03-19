سعيد اللاوندي: أوروبا أدركت أن رجال الأزهر لا يحملون خطابا سياسيا.. فيديو

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، إن الزيارات التي يقوم بها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في غاية الأهمية.



وأضاف " اللاوندي "، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسي"، أن الغرب يقدرون الأزهر ويعتبرونه مثال للإسلام المعتدل، موضحا أن فرنسا تستقطب شيوخ وعلماء من الدول الإسلامية في شهر رمضان.



وأشار خبير العلاقات السياسية والدولية، إلي أن أوروبا أدركت جيدا أن الأزهر الشريف رجاله لا يحملون أي خطاب سياسي، لافتا إلي أن جامعة السوربون في باريس تهتم كثيرا بالأزهر الشريف لأنه رمزا للاعتدال والوسطية.

