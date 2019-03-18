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فن

دوللي شاهين تتلقى رسالة مؤثرة من ابنتها بمناسبة عيد الأم

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:53 م
دوللي شاهين وابنتها
دوللي شاهين وابنتها
سعيد فراج
شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع ابنتها، التي وجهت لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأم.

ابنة دوللي شاهين كتبت رسالتها لأمها بالإنجليزية، وجاء محتواها: " عزيزتي أمي، أنت أفضل شخص عرفته على الإطلاق! أنت أكثر من أي شيء في حياتي! أنت أيضا أفضل معلم لي! حبيبة القلب".

وتعكف الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على التحضير لأغنية جديدة لها، إذ تواصل الاختيار بين عدد من الأغاني المعروض عليها لتختار الأفضل لتقدمها الفترة المقبلة، بعد طرح أغنيتها الخليجية "حبيبي غير" قبل أيام على يوتيوب.

وحقق كليب "حبيبي غير" مشاهدات وصلت إلى 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين على طرحه.

وارتدت دوللي شاهين في الكليب الزى الخليجى البدوي، ليتماشى مع أجواء الكليب، الذي يعتبر ثاني تجربة لها في الإخراج بعد كليب "يا حلو صبح" الذي قدمته بعد أن غناه المطرب القدير محمد قنديل.

كليب "حبيبي غير" غناء: دوللي شاهين، ومن كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، والموزع الموسيقي خالد رأفت، ومن إخراج دوللي شاهين.
دوللي شاهين تتلقى رسالة مؤثرة من ابنتها بمناسبة عيد الأم

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