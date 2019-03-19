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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية 150 ألف جنيه بالمطرية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:01 ص
محاكمة 3 متهمين بقتل
محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية 150 ألف جنيه بالمطرية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بقتل طفل بعد خطفه للحصول على فدية 150 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد م ح"، صاحب مؤسسة للمقاولات، و"حسين م ح"، عامل رخام، بالاشتراك مع آخر، تهمة قتل المجني عليه الطفل "عبدالرحمن ن" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على قتله بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة خطف الطفل بقصد طلب فدية مالية من أهليته، والشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150 ألف جنيه، بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل المجني عليه.

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