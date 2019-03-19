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محافظات

قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:23 ص
قصر ثقافة الفيوم
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظم قصر ثقافة الفيوم حفلا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، شهده اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام نائبا عن المحافظ.

وتضمن الحفل فقرات للإنشاد الدينى والأغاني الوطنية وكورال الأطفال، وفقرة لفرقة عرب الفيوم وفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة.

كما تم افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومنتجات المرأة والفنون التشكيلية والمنحوتات الخشبية، على هامش الحفل.

حضر الحفل، كل من، المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، و إجلال عامر رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، واللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذة سماح كامل دياب مدير عام قصر ثقافة الفيوم، وعدد من أمناء الأحزاب، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحشد من المواطنين.

و نقل السكرتير العام شكر المحافظ ،اللواء عصام سعد للقائمين على الحفل، وأشار إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للفيوم يتزامن والذكرى المائة لثورة 1919، تلك الثورة التى أثبت فيها الشعب الفيومى بين المصريين بجميع طوائفهم بسالة وجسارة وملاحم بطولية ضد المعتدي الإنجليزى، لافتًا إلى أن المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع كافة القطاعات في مختلف الفعاليات.

ومن جهتها أشارت رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بأن الفيوم تحتفل سنويًا في الخامس عشر من مارس بعيدها القومي وأن اختيار هذا اليوم يأتي تخليدًا لوقفة شعبها ضد الإحتلال الإنجليزي ورفضهم لما كان يطلق عليه "الهبه"، حيث واجهوا قوات الإحتلال في ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وسقط شهداء من أبناء المحافظة.
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور
قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور

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