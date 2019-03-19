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فن

ورشة الكتابة تقارب على الانتهاء من اللعبة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 ص
شيكو
شيكو
أحمد إبراهيم
قاربت ورشة الكتابة لمسلسل "اللعبة" والمكونة من أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ويشرف عليها فادى أبو السعود على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل الذى يتم تصويره حاليا حيث من المقرر ان يشارك فى السباق الرمضانى المقبل.

وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم" الذى يجسده شيكو، و"شوما" الذى يقوم بدوره هشام ماجد، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا "لعبة إلكترونية" تجبرهما على فعل أشياء تدمر حياتهما.

والمسلسل بطوله هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، ومى كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامى مغاورى، وعارفة عبدالرسول وهو من إخراج معتز التوني.

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