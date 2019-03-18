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رياضة

اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار تصميم قميص منتخب مصر

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:47 م
قميص منتخب مصر
قميص منتخب مصر
نور عادل
كشف أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري، عن كواليس اختيار تصميم قميص منتخب مصر الأول للموسم الحالي، والذي تم إعلانه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية اليوم إن هذا التصميم لم يكن في الأساس مصمما لمنتخب مصر، ولكن ظروف التعاقد مع الشركة هي ما أجبرنا على اختيار أحد التصميمات الموجودة بالفعل لدى الشركة.

وأضاف: " بداية من الموسم المقبل سيكون هناك تصميمات خاصة بمنتخب مصر، تعرضها الشركة علينا ومن ثم الموافقة عليها،ولكن هذا الموسم تم التعاقد مؤخرًا لذلك، لم يكن هناك أي فرصة لاختيار تصميمات خاصة بالمنتخب".

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