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لو نسيت.. 7 هدايا ممكن تشتريها بسرعة في عيد الأم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:35 ص
«لو نسيت».. 7 هدايا
«لو نسيت».. 7 هدايا ممكن تشتريها بسرعة في عيد الأم
أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق الكثير على عيد الاحتفال بعيد الأم ، وعلى عجلة يتفاجئ البعض بتأخره فى شراء الهدية.

يستعرض موقع «esquire» قائمة بمجموعة من الهدايا السريعة، التي من الممكن أن نقدمها لأمهاتنا في عيد الأم، ولن تحتاج وقتا طويلا لشرائها، وستظل أيضا هدايا رائعة.

كروت الخصومات
يمكنك بسهولة الحصول على كروت الخصومات، التي تحتوي على تخفيضات كبيرة على عدد من الماركات الشهيرة سواء الملابس أو محال مستحضرات التجميل، ويمكن لأمهاتنا الاستفادة منها في أي وقت.

أدوات التجميل
أدوات التجميل هي خيار آخر سهل، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى أحد الأماكن المتخصصة في بيع تلك المنتجات، وهناك سيساعدوك على الحصول على مستحضرات التجميل المناسبة، حتى وإن كنت لا تمتلك أي خبرة في هذا الأمر.

مستحضرات القهوة
بعض الأمهات يعشقن القهوة بصورة كبيرة، لذلك يمكننا أن نشتري لهن مجموعة من أدوات صنع القهوة، أو سخان صغير لوضع كوب القهوة عليه حتى لا يبرد بسرعة.

الفضيات
خيار آخر سهل وسريع ولن تحتاج إلى وقت طويل من أجل تنفيذه، وفي محال الفضيات ستجد العديد من الأشكال، كل ما عليك فعله هو الاختيار بينها.

احتفال عائلي
تلك الهدية ستكون الأفضل على الإطلاق، وستسعد والدتك جدًا، فكل ما عليك فعله هو اصطحاب زوجتك وأولادك، وشراء كيكة بسيطة والذهاب إليها.

جلسة العناية بالجسد
جلسات المساج والعناية بالجسد خيار جيد لبعض الأمهات أيضًا، فهذا سيساعدها على الاسترخاء والتخلص من ضغوطات المنزل.

عشاء خارج المنزل
يمكنك أن تحجز عشاء في أحد المطاعم المميزة، وقضاء يوم مختلف مع والدتك فقط، وهذا الخيار أيضا سيكون مناسبًا لعدد كبير من الأمهات.​

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