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فن

فيلم Captain Marvel يحقق إيرادات 761 مليون دولار

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:01 ص
فيلم Captain Marvel
فيلم Captain Marvel
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Captain Marvel إيرادات وصلت إلى 761 مليون دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الجارى فى دور العرض حول العالم.

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عند اكتشاف وجود كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

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