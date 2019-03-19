أسهل 13 حيلة للتخلص من دهون صواني الفرن

قدم موقع "ovenu"، مجموعة من النصائح للعناية بصواني الفرن، وتنظيفها من الدهون وبقايا الطعام المُحترق.



وأوضح أنه عندما نقوم بعمل الدجاج أو اللحم المشوي، فإننا نعرف مقدار الدهون الكبيرة التي ستسقط داخل صواني الفرن، وإذا تركناها لفترة ولم ننظفها فستكون إزالتها صعبة للغاية.



واشار الموقع إلى اننا يمكننا إزالة تلك الدهون بكل سهولة عن طريق اتباع تلك الخطوات.



1- استخدام منشفة ورقية يجب أن نزيل أكبر قدر ممكن من الدهون من على الصواني.



2- الخطوة الثانية هي نقع الصواني لمدة ساعة في ماء ساخن وصابون الأطباق.



3- إذا كانت صواني المطبخ كبيرة يمكنك نقعها على أجزاء، كل جزء يستغرق ساعة.



4- باستخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش يمكننا مسح الصينية.



5- إذا كانت البقع صعبة للغاية، يمكنك تكرار العملية مرة أخرى، حتى تتأكدي من نظافة الصواني.



ثانيا.. تنظيف صواني الفرن من الطعام المحترق



في بعض الأوقات قد يخرج الطعام محترقا، أو تسقط بقايا الطعام داخل صواني الفرن وتحترق، وبالتالي تصبح إزالتها أزمة كبيرة، إلا أنه يمكننا أن نتخلص منها بكل سهولة عن طريق:



1- استخدام منشبة لإزالة ما نستطيع إزالته من الطعام المحترق.



2- نضع كمية من الماء وصودا الخبز وننقع صواني الفرن به.



3- نترك الصواني لمدة ساعة على الأقل، لكي تتفاعل صودا الخبز مع الطعام المحترق.



4- نزيل كل بقايا الطعام باستخدام منشفة جافة، فالتفاعل مع صودا الخبز قادر على جعل الأمر سهلا.



ثالثا.. نصائح للحفاظ على صواني فرن نظيفة:



يجب علينا اتباع عدد من النصائح عند التعامل مع صواني الفرن، لكي لا نبذل مجهودا كبيرا في تنظيفها:



1- تنظيف صواني الفرن فورا عقب الانتهاء من إعداد الطاعم.



2- استخدام ورق الزبدة للحفاظ عل صواني الفرن من الدهون، التي تسقط خلال إعداد الطعام.



3- نقع الصواني بانتظام، ونستخدم فيه الماء والصابون وصودا الخبيز كما ذكرنا سابقًا.



4- لا تفرطوا في استخدام أدوات القشط أو الأدوات الحادة لتنظيف الصواني. ​