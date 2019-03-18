رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا: تعرفنا على الجثامين.. وجار تجهيزها للدفن

أكدت الدكتورة غادة داوود رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا، أنه تم التعرف على جميع جثامين المصريين ضحايا الحادث الارهابي بنيوزيلندا من قبل أسرهم، موضحة أنه تم فتح الشارع الموجود به المسجد الذي وقع به الحادث.



وأضافت "داوود" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يجري حاليا أعمال حفر المقابر ومازالت إجراءات تجهيز الجثامين للدفن مستمرة، مضيفة أن هناك وفدا من المسلمين تطوع من جميع أنحاء نيوزيلندا للمساعدة في تجهيز الجثامين للدفن.



وتابعت أن جميع الضحايا سوف يتم دفنهم بنيوزيلندا باستثناء الشهيد أشرف موسى الذى سيتم نقله إلى مصر بناء على طلب من زوجته.



وأشارت إلى أنه لم يتم الاعلان الرسمي عن عمل جنازة جماعية نظرا لأن البوليس النيوزيلندي أبدى عدم تفضيله لذلك لظروف أمنية.



وأوضحت أن البوليس النيوزيلندي التقى اهالي الشهداء وأكد لهم أنه على أتم استعداد لتنفيذ رغباتهم في جميع الاحوال.



وذكرت أن البوليس النيوزيلندي أكد أن التحقيق الحالي هو الاكبر في تاريخ نيوزيلندا المعاصر حيث يشترك فيه 250 بينهم محققون دوليون، إلى جانب فريق من الطب الجنائي الاسترالي للمساعدة في التعرف على الجثامين الأخرى.



ولفتت إلى أن البوليس أكد إيمانهم أن منفذ العمليتين شخص واحد، إلا أنهم لا يستبعدون وجود آخرين مشاركين.