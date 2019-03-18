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رياضة

طرد نجوم منتخب غانا من فندق في أكرا.. تعرف على السبب

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:59 م
منتخب غانا الأول
منتخب غانا الأول لكرة القدم
يسرى غازى
تعرض اليوم الاثنين منتخب غانا الأول لكرة القدم لموقف سيء بعد وصول جميع المحترفين من أوروبا لأكرا العاصمة الغانية استعدادا لمباراة كينيا في تصفيات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 حيث تم منع لاعبي النجوم السوداء والجهاز الفني من دخول فندق تانج بالاس في أكرا مساء اليوم الاثنين من أجل الدخول فى معسكر تدريبي.

وأفادت تقارير إعلامية أن هذا يعود إلى مطالبة الفندق بالدفع الفوري للمستحقات المالية قبل دخول لاعبي منتخب غانا فى فندق الإقامة.

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