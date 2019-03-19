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وزيرة الهجرة تكشف أسباب سفرها إلى نيوزيلندا.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:31 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
هاني حسين
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن حادث نيوزيلندا الإرهابي مفجع، مضيفة:" سوف أسافر إلى نيوزيلندا غدا، حتى نكون بجانب المواطن المصري في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى الوقوف على تطورات الأمور هناك".

وأضافت" مكرم " في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،:" اشكر نيوزيلندا على سرعة إجراءات نقل الجثامين".

وتابعت:" سألتقي بأسر الشهداء والمصابين المصريين، وسأتابع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسنلبي كافة طلبات المواطنين المصريين المقيمين في نيوزيلندا".

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