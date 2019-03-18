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أخبار العالم

أردوغان: نفذنا عملية مشتركة مع إيران على الحدود.. وطهران تنفي

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:52 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
حسام رضوان
بعد النفي الإيراني، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده نفذت عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد "حزب العمال الكردستاني" على الحدود.

وقال "أردوغان"، في مقابلة مع قناة "7 التركية": إننا بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر.

وأضاف: لم يتم بعد الإعلان عن نتائج العمليات وعدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم.

وكان وزير الداخلية التركي أعلن في وقت سابق من اليوم عن العملية المشتركة.

فيما نفى مصدر عسكري مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية الرسمية، مشاركة الجيش الإيراني في أي عمليات على الحدود.

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