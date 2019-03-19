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أخبار البلد

جمال حماد منسقا عاما لحملة حق الشهيد في سويسرا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:54 ص
الجالية المصرية سويسرا
الجالية المصرية سويسرا
سعيد العربي
اختير جمال حمّاد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، منسقا عاما لحملة حق الشهيد في سويسرا.

وقال حمّاد إن مساهمتنا في حملة حق الشهيد هو أقل ما يمكن أن نقدمه لأسر شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأكد أن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في سويسرا، على رأسهم أعضاء بيت العائلة المصرية في جنيف.

وأطلقت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان حملة حق للحصول على حق شهدائنا الأبرار من والدول الراعية للإرهاب والتي يأتي على رأسهم قطر، ودُشِّنت الحملة في أوروبا من مدينة ليوبن النمساوية ثم جاءت العاصمة السويسرية "جنيف" محطتها الثانية.

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