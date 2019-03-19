ريهام سعيد للمواطنين: 85 طفلا لم يجروا عملية قلب حتى الآن

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن 15 عملية أُجريت ضمن مبادرتها لعلاج 100 طفل مصري مصاب بمرض القلب.



وأضافت خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن هناك 85 طفلا يأملون في إجراء عمليات، مناشدة المواطنين بسرعة التبرع لانقاذهم.



وأوضحت أن دعاء الاهالي للمتبرعين ، يعيد الامل والثقة والسعادة على وجوههم من جديد، موجه الشكر الى كافة المتبرعين الذين ساندوا الأطفال وعلاجهم .



ومن جهة أخرى عرضت الإعلامية ريهام سعيد ،لحظة وصول الوفد الطبي الألماني، لإجراء جراحة دقيقة جدا في القلب لأطفال صبايا .

