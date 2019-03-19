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ريهام سعيد للمواطنين: 85 طفلا لم يجروا عملية قلب حتى الآن

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:30 ص
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
حسام الحارتي
قالت الإعلامية ريهام سعيد إن 15 عملية أُجريت ضمن مبادرتها لعلاج 100 طفل مصري مصاب بمرض القلب.

وأضافت خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن هناك 85 طفلا يأملون في إجراء عمليات، مناشدة المواطنين بسرعة التبرع لانقاذهم.

وأوضحت أن دعاء الاهالي للمتبرعين ، يعيد الامل والثقة والسعادة على وجوههم من جديد، موجه الشكر الى كافة المتبرعين الذين ساندوا الأطفال وعلاجهم .

ومن جهة أخرى عرضت الإعلامية ريهام سعيد ،لحظة وصول الوفد الطبي الألماني، لإجراء جراحة دقيقة جدا في القلب لأطفال صبايا .

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