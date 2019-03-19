الجلسة الثانية لصالون التنسيقية السياسي.. تناقش السياسة المصرية في البعد العربي.. الخولي يطالب بإنشاء منظمة عربية مشتركة للتصدي للإرهاب.. وحزب المؤتمر السوداني: أفريقيا تمتلك موارد تحقق لها الاكتفاء

طارق الخولي يطالب بإنشاء منظمة عربية مشتركة للتصدي للإرهاب

حزب المؤتمر السوداني: أفريقيا تمتلك موارد ذاتية تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة

عمرو درويش: الشعب المصري أفسد محاولات التقسيم والتاكمل العربي ليس مستحيل

ممثل النور بتنسيقية الأحزاب: ريادة مصر للشرق الأوسط لم يأت من فراغ





عقدت لجنة تسنيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الأول لها، والذي شهد مجموعة من الجلسات، كان من بينها "السياسة المصرية في البعد العربي.. تحديات وآفاق"، تناولت المخاطر التي يتعرض لها العالم العربي، والحلول التي يجب أن تنتهجها الدول العربية للاصطفاف.





في البداية، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يعود العالم العربي إلى ضبط المصطلحات وتفعيل المشروع العربي المشترك، مشيرًا إلى أن مصر لديها ريادة في العمل المشترك، وسبق وقدمت مبادرة لإحياء القوة العربية المشتركة ونحتاج إلى تفعيل مبادرة الدفاع العربي.





وقال "الخولي، "نحن أمام حروب غير تقليدية وحروب بالوكالة لصالح دول إقليمية بهدف النيل من الوحدة العربية".





وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك مساعي حقيقية لتقسيم الدول العربية، لإضعاف العالم العربي والإسلامي.





ولفت إلى أن مصر بادرت خلال الفترة الماضية بتوحيد الصف الفلسطيني، ولابد من حل الصراعات في المنطقة العربية بمبادرات عربية، شرط أن تفعل على أرض الواقع.





وأضاف أن الأحزاب تشكل الوعي السياسي، وعلى الأحزاب العربية دور في تشكيل الوعي ووضع حلول يمكن أن تتحرك من خلالها الدول العربية، متابعًا: نحتاج ملتقى للحوار بين الأحزاب العربية، واستمرار ملتقيات الشباب العربي لمواجهة المخاطر، وإنشاء منظمة عربية مشتركة للتصدي للإرهاب.

في السياق ذاته، قال طارق عبد السلام، القيادي بحزب المؤتمر السوداني: إن وجود تكامل بين الدول العربية والأفريقية، يحطم الصعوبات وتتلاشى أمامه التنقل ورؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يجعل من الدول العربية والأفريقية في مقدمة الدول.





وأضاف "عبد السلام"، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن الدول العربية والأفريقية في حاجة إلى مزيد من التعاون في علاقاتها الاقتصادية.





وأكد، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، أن الدول العربية والأفريقية تمتلك مقومات زراعية وذاتية تجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المنطقة.





بدوره، قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حلم التكامل العربي والأفريقي، ليس مستحيل لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية فقط، مشيرًا إلى أن هذا أمر نلمسه في رحاب رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي.





وأضاف "درويش"، "، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن العالم العربي في حاجة ماسة لاستعادة هويته، لما تمثله من تكامل اقتصادي وأمن قومي عربي.





ولفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الشعب المصري أثبت بطولة وموقفًا يسجل أمام محاولات التفتيت التي تعرضت لها الأمة العربية على الأراضي المصرية، محذرًا من حروب الجيل الرابع، التي كرثت هدفها نحو تفتيت العالم العربي وتقسيمه.





وقال مصعب أمين، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، إن مصر تسعى دائما للحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام خصوصية والسياسة الداخلية لكل دولة، إلى جانب سعيها لتوحيد القرار العربي واتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المصيرية على رأسها القضية الفسلطينية.





وأضاف "أمين"، "، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن ريادة مصر للمنطقة والشرق الأوسط لم يأت من فراغ، فموقفها ودورها السياسي حول الدول العربية، هو من أعطاها حق الريادة.



