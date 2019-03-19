طلب إحاطة لوزير التموين حول جشع التجار

أكد النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، عن تقدمة طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بشأن القضاء على جشع التجار وخلق أسواق جديدة للتنافس.



وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه لابد من تفعيل شركات المجمعات الاستهلاكية لخلق أسواق جديدة للتنافس بين التجار، مما ينتج عنه خفض أسعار المنتجات والسلع، مشيرًا إلى أن السلع التي يمكن السيطرة عليها الدولة هي رغيف العيش والبنزين ولكن الباقي حرة التنافس، ولهذا السبب لابد من تفعيل هذه الشركات لضمان المنافسة بين التجار.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ، وزير التموين أكد بحل هذه المشكلة وننتظر تقديم حلول فعالة لضمان سير العملية التجارية على أكمل وجهة مما يعود بالنفع على المواطن البسيط والدولة في أن واحد.