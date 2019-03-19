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أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:14 ص
حادث نيوزلندا الإرهابي
حادث نيوزلندا الإرهابي
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن خطورة الألعاب الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها الخطير على الأطفال، موضحًا أن عمليات القتل في هذه الألعاب افتراضية وليست واقعية، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون التمييز بين ما هو واقعي وما هو افتراضي، مثلما تم في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

وأضاف "المهدي" خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن منفذ حادث نيوزيلندا لا يعاني من اختلال عقلي كما يروج البعض، ولكنه كان ينفذ العملية بثبات نفسي كبير، وكأنه يريد أن يوثق هذا الحدث بالصوت والصورة لكافة البشر على وجه الأرض، موضحًا أن الكثير من الأطفال يجلسون بالساعات أمام الألعاب الإلكترونية، مما يجعلهم يريدون أن يفعلوا مثل الذي شاهدوه بهذه اللعبة.

وأكد أنه مع كل حالة قتل افتراضي بالألعاب الإلكترونية، تساعد على ارتفاع نسبة الدوبامين في المخ، والتي تشعره بالزهو والانتصار والغلبة والقوة، فيعاود القتل مرة وراء مرة مثلما تجسد بحادث نيوزيلندا.

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