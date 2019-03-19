وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة انتهت من قانون الهجرة الخاص برعاية المصريين في الخارج، مضيفة: "أهم طلب للمواطن المصري في الخليج، هو الحصول على المظلة التأمينية له، والتعويض عن الإصابة في العمل أو الوفاة نتيجة تلك الإصابة".



وأضافت" مكرم " في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" انتهينا من قانون الهجرة الذي يوفر صندوق رعاية المصريين في الخارج، والمساعدة القانونية لهم، وشحن الجثامين والتعويض عند الإصابة في العمل أو الوفاة".



واستطردت: "تم تشكيل لجنة من جهات الدولة المرتبطة بطلب إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج لدراسة الأمر، ونواجه مشكلة، وهو الحق الدستوري للمواطن في الداخل، والمتمثل في عدم إعفاء السيارات التي يشتريها من الجمارك، ونحن نحمي استراتيجية الدولة لصناعات السياسات المحلية، وما زلنا نعمل على الامر، ولم يصدر قرارا بشأنه حتى الآن".

