الأم المثالية بالقليوبية: حملت كِلية زوجها في كيس لإنقاذه وتعمل بوظيفتين.. فيديو

قالت عصمت خفاجي، الأم المثالية بالقليوبية، أن والدها توفى وعمرها 3 أشهر، ووالدتها تعبت في تربيتها هي وأشقائها، موضحة أنها تعبت كثيرا حتى لا تمر بالمآسي التى عاشتها.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها عملت بعد التخرج، فترتين فى الصباح وبعد الظهر، وفى نفس التوقيت تتابع أبناءها، وأحوال معيشتهم.



واستطردت: "أحيانا وأنا بمشى بين الشغلتين، بغمض عينى كده عشان أقدر أشتغل.. بس الحمد لله أنا مبسوطة، قدرت أحافظ عليهم لأنهم أمانة".



وكشفت عن أن زوجها أصيب بالسرطان، مضيفة: "انا منساش اليوم اللى طلع فيه الدكتور وادانى كيس فيه الكلى، وقالى لازم تروحى معهد الأورام بباب اللوق، وبقيت أجرى، لأنها كانت فى محلول".