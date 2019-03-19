ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأم المثالية بالقليوبية: حملت كِلية زوجها في كيس لإنقاذه وتعمل بوظيفتين.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:46 ص
عصمت خفاجى ، الأم
عصمت خفاجى ، الأم المثالية بالقليوبية
توك شو
قالت عصمت خفاجي، الأم المثالية بالقليوبية، أن والدها توفى وعمرها 3 أشهر، ووالدتها تعبت في تربيتها هي وأشقائها، موضحة أنها تعبت كثيرا حتى لا تمر بالمآسي التى عاشتها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها عملت بعد التخرج، فترتين فى الصباح وبعد الظهر، وفى نفس التوقيت تتابع أبناءها، وأحوال معيشتهم.

واستطردت: "أحيانا وأنا بمشى بين الشغلتين، بغمض عينى كده عشان أقدر أشتغل.. بس الحمد لله أنا مبسوطة، قدرت أحافظ عليهم لأنهم أمانة".

وكشفت عن أن زوجها أصيب بالسرطان، مضيفة: "انا منساش اليوم اللى طلع فيه الدكتور وادانى كيس فيه الكلى، وقالى لازم تروحى معهد الأورام بباب اللوق، وبقيت أجرى، لأنها كانت فى محلول".

ترشيحاتنا

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

طائرة إيرانية لنقل الأسلحة إلى سوريا تتعرض لكارثة في الدوحة

شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو

أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

الوليد بن طلال: جاهز لشراء نادي الهلال السعودي من اليوم

الأم المثالية بالقليوبية: حملت كِلية زوجها في كيس لإنقاذه وتعمل بوظيفتين.. فيديو

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

نقل 24 طالبا وطالبة من فندق مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ للمستشفى العام

إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن إصابة العشرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟