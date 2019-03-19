ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 19 /3 /2019

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 18 مارس 2019.
القاهرة
الفجر 4:34 ص
الظهر 12:03 ص
العصر 3:30
المغرب 6:06
العشاء 7:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:38 ص
الظهر 12:08
العصر 3:35
المغرب 6:11 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:29
الظهر 11:59 م
العصر 3:25 م
المغرب 01: 6 م
العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:32 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:12
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:23 ص
الظهر 11:51
العصر 3:17
المغرب 5:53 م
العشاء 7:09 م
القاهرة
الفجر 4:34 ص
الظهر 12:03 ص
العصر 3:30
المغرب 6:06
العشاء 7:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:38 ص
الظهر 12:08
العصر 3:35
المغرب 6:11 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:29
الظهر 11:59 م
العصر 3:25 م
المغرب 01: 6 م
العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:32 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:12
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:23 ص
الظهر 11:51
العصر 3:17
المغرب 5:53 م
العشاء 7:09 م