في اليوم الثاني للزيارة.. نواب البرلمان يثيرون أزمة إضاءة الطرق بالإسكندرية قبل بطولة أفريقيا ويتفقدون ميناء المحافظة.. رئيس لجنة النقل: الموانئ المصرية بالمنافسة مع العالمية ليست على المستوى المطلوب

نقل البرلمان:

من الضرورة تطوير الموانئ البحرية

يجب استغلال حدث أمم أفريقيا بالشكل الأمثل





شهد لقاء وفد لجنة النقل بمجلس النواب، مع اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، الإثنين، إثارة أزمة إضاءة الطرق الرئيسية والداخلية بمحافظة الأسكندرية، لا سيما وأن مصر مقبلة علي تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقيةوالإسكندرية سيكون لها نصيب من مباريات البطولة.





ويزور وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، الإسكندرية لتفقد عدد من الموانئ والطرق ومحطة مصر وسيدي جابر.





وتناول السكرتير مشكلة إنارة الطريق الصحراوي والزراعي والدولي بالمحافظة، مطالبا ضرورة المساعدة في تنفيذ مطالب المحافظة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لرصف ورفع كفاءة بعض الطرق، فضلا عن أن المزلقانات داخل المحافظة تحتاج لإعادة نظر.





وأشار اللواء أحمد بسيوني، إلى أن المحافظة مستعدة للتنفيذ ولكن بعض الوزارات تطالب باشتراطات بعينها مما يسبب مشكلة، قائلا: ولو صرفنا من المحافظة بتكون هناك مشكلة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لذلك فلابد من تدخل الوزارات المختلفة.





وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن هناك تعاون وتنسيق تام مع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة لحل المشكلات المختلفة، مشيرا إلى إشكالية التشابك بين الوزارات المختلفة، قائلا: سيتم عمل مذكرة بكافة المطالب وتسليمها للجنة.





من جهته قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان: من المفترض أن تكون مطالب اسكندرية فوق العين والراس، مشددا على ضرورة التخلص من الفكر الذي يعطل مسيرة العمل، خصوصا وأن الإسكندرية عاصمة مصر الثانية لذا يجب ألا يكون هناك تأخر في تنفيذ مطالبها.





وتابع: غير مقبول تماما في الإسكندرية أن تكون المداخل الخاصة بالمحافظة والطرق الرئيسية بدون إضاءة.





وأشار عبد الواحد، إلى أن الطرق أهم النقاط البيضاء في مصر آخر 5 سنوات، بسبب الإنجاز العظيم الذي شهدته مصر في هذا القطاع الفترة الأخيرة باعتبارها شرايين الحياة لمصر.





وقدم هشام عبد الواحد، اقتراحا لحل مشكلة التشابك بأن الجهة التي تتولي إعادة تهيئة طريق أو كوبري، تحصل على قيمة الإعلانات، قائلا: اللي يصرف على الطريق يأخذ الإعلانات.





وأكد أن بطولة كأس أمم أفريقيا حدث هام يجب أن يتم استغلاله بأفضل صورة للترويج لمصر، قائلا: اللي هيشوف أوضاع كويسة في مصر هيحكي عنها في كل مكان.





واقترح جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات، بأن يكون هناك بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والوزارات المختلفة للتنسيق فيما يتعلق بإنارة وإعادة تهيئة الطرق، وخصوصا فيما يتعلق بملف الإعلانات.





وعرض النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إشكالية الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الأحياء يقومون بعمل الطرق على حسب الهوى، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الطرق وفقا لخطط محددة.





وهاجم النائب، تنفيذ الطرق الداخلية، مؤكدا أنه يتم التنفيذ بطريقة سيئة للغاية، فضلا عن تأخر التسليم، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بسبب الاتفاق مع مقاولين من الباطن.





وأشار سامح السايح، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى إشكالية إنارة مدخل محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه تم طرح الأمر على وزير النقل، الذي أبدى اهتماما كبيرا بهذا الأمر.





وقال: يجب أن نكون على أتم استعداد لتوفير الراحة لضيوف المحافظة أثناء البطولة خصوصا الأجانب، لإتاحة الفرصة لكل المشاركين في زيارة كافة معالم الإسكندرية.





من جهته أكد سيد متولي، رئيس الإدارة المركزية للطرق بمحافظة الإسكندرية، أن الهيئة لا مانع لديها في التنسيق مع المحافظة في شأن موارد الإعلانات.





وهو ما دفع هشام عبد الواحد، لمطالبة رئيس الإدارة المركزية للطرق، بكتابة مذكرة حول المناطق في الطرق محل الخلاف وتسليمها للجنة لحل المشكلة.





واقترح عبد الواحد، بأن تتولى إدارة الطرق، إعادة التهيئة والإصلاح على أن تتولى المحافظة إدارة ملف الإعلانات على هذه الطرق.

وقال النائب: الخلاف كله على 30 مليون جنيه، وهذا المبلغ يغير منظر الإسكندرية، متابعا: المشكلة مش في قلة الفلوس ولكن الأزمة في قلة الرأي.





وأوصى رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بضرورة التخلي عن البيروقراطية وسرعة إنهاء كافة المشكلات وفض التشابكات بين الجهات المختلفة لسرعة الإنجاز في العمل.





في سياق أخر تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الإسكندرية، للتعرف على المنشآت الجديدة داخله، ومن بينها مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 285 مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع.





وعن الموعد النهائي لتسليم المبنى، أوضحت المهندسة سحر البودي، ممثلة المسئولة عن التنفيذ، أنه سيتم تسليمه في شهر يونيو المقبل.





وخلال الزيارة أوصى هشام عبد الواحد، بترميم مبنى الهيئة الوطنية للسلامة البحرية، بنفس طرازه المعماري القائم.

وأثناء زيارة اللجنة، تم تفقد الوحدة الخاصة باستخراج الباسبور البحري، التابع لهيئة السلامة البحرية، والتطوير الذي قامت به الهيئة لسرعة إجراءات استخراجه.





وفي هذا السياق، أكد اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 25 ألف يحملون الباسبور البحري.

من ناحيته أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن مصر رغم موقعها المتميز فيما يتعلق بالمنافذ البحرية، إلا أن مستوى الموانئ المصرية في المنافسة مع باقي الموانئ العالمية ليست على المستوى المطلوب.





وأشار النائب، إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرا بهذا القطاع، وتم مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية في أكثر من اجتماع داخل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لا تمانع مطلقا في الاستفادة من تجارب أي دولة للاستفادة منها، وفقا لما يناسب ظروف وأوضاع الموانئ المصرية.





وأكد عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أي معوقات تواجه ميناء الإسكندرية أو أي ميناء آخر، سواء كانت بتوصيات أو تعديلات تشريعية فإن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة النقل بشكل خاص، على أتم استعداد لتقديم الدعم لتحسين أوضاع الموانئ في مصر.





من جهته أكد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يحقق ما يزيد على 3 مليارات جنيه موارد، بفضل جهود 4 آلاف عامل داخل الميناء.





وأشار إلى أن الميناء حريص كل الحرص على استنهاض العاملين من خلال صرف كافة الحقوق والحوافز بشكل دائم، قائلا: لكن في الوقت نفسه من يقصر في عمله أو يتجاوز يتم محاسبته.





من جهته طالب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة أن يقوم مسئولي الميناء بموافاة البرلمان بالتشريعات اللازمة لتطوير العمل وتعظيم الإنتاج.





ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى ميناء الإسكندرية خطة شاملة متكاملة لتعظيم الموارد والتي سيكون لها دور في دعم تمويل قطاعات التعليم والصحة وإثراء الموازنة العامة للدولة، قائلا: نتمنى أن يكون ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية.



