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مفيش مستحيل.. مبادرة جديدة من تعليم شمال سيناء لطلاب الدمج وذوي الاحتياجات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:23 ص
ذوي الإحتياجات الخاصة
ذوي الإحتياجات الخاصة
احمد صالح
تنفذ إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، مبادرة جديدة للطلاب ذوي القدرات الخاصة والدمج، اليوم الثلاثاء، انطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، وذلك بهدف إظهار قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، للاستفادة منها.

وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، أن المبادرة الجديدة باسم "مفيش مستحيل" ستنطلق من أمام الصالة الرياضية المغطاة في صورة ماراثون يشارك فيه الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج (بإجمالي 300 طالب وطالبة)، وبعدها يتوجهون إلى مقر المدينة الشبابية الدولية، حيث تقام احتفالية ذو فقرات متنوعة يشارك فيها الطلاب ذوى القدرات من مختلف الإعاقات، وسيتم بعدها تكريم المتميزين والمتفوقين منهم إلى جانب تكريم داعمي هذه المبادرة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تقوم على الطلاب أنفسهم، والبحث عن الجوانب الإيجابية لدى الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، والعمل على تنميتها وتطويرها والاستفادة منهم ودمجهم في المجتمع.

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