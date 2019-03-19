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برلمان

مرشح الوفد السابق: السيسي تبنى الكشف على شعب بأكمله

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:23 ص
سيد طه فايز المرشح
سيد طه فايز المرشح السابق لرئاسة الوفد
معتز الخصوصي
قال سيد طه فايز المرشح السابق لرئاسة الوفد وعضو لجنة الشئون الصحية ببيت الأمن، إن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، بمثابة ثورة صحية على الأمراض، وبخريطة محكمة غير مسبوقة في العالم، مشيرًا إلى أنه تبنى الكشف على شعب بأكمله، وهذا لم يحدث في أي دولة، حيث أن الدولة تكلفت بما يقرب من 3 مليارات جنيه حتى الآن.

واكد طه فى بيان صحفى له، أن هذه الظاهرة يجب دراستها عن مدي حب الرئيس لشعبه وحرصه علي سلامتهم وقد ثبتت هذه الحمله نجاحها رغم عدم انتهاء مدتها ، مؤكدا ان المؤشرات الاولية حتي الان عن تلقي العلاج لمصابي فيرس سي ما يقرب من 10 بالمائه وما يقرب من 25 بالمائه من مصابي امراض السكر والضغط، واكثر من 50بالمائه من الشعب مصابين بامراض السمنة.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على القضاء علي السمنه للسيطره علي اصل مصدر الامراض مما يؤكد نجاح هذه الحمله واهتمام القيادة السياسية بملف الصحه القومي ووضعه ضمن اولوياته وسعيه للعمل علي الحفاظ علي صحه المواطن وسلامته.

واختتم بيانه: اهتمام ورعايه الرئيس لهذه الحمله كان من اهم اسباب نجاحها ، مؤكدا ان هذه الحمله تعد عملا بقول الله- تعالى-: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

ةانطلقت الحملة في محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الاخيرةـ يوم الجمعة قبل الماضي، وتنتهي يوم 30 ابريل.

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