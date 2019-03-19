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برلمان

بعد حادث هولندا.. برلمانية تطالب المنظمات الأممية بإجراءات أمنية صارمة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:26 ص
برلمانية تطالب المنظمات
برلمانية تطالب المنظمات الأممية بإجراءات صارمة بعد حادث هولن
محمود فايد
حذرت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، من موجات عنف انتقامية متبادلة ذات طابع دينى، تجتاح العالم بعد حادث إطلاق النار فى مدينة أوتريخت الهولندية، والذى أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات حتى الآن.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن تعاقب هذا الحادث بعد مجزرة نيوزيلندا وسقوط نحو 50 مسلما بريئا أثناء أداء صلاة الجمعة، أمر يؤكد أن المجتمع الدولي مطلوب منه الآن التحرك والقيام بدوره، وألا يترك أرواح البشر للعبث بين أيدى المتطرفين من كل جانب.

وأشارت إلى أن المنظمات الأممية تمتلك حزمة من الإجراءات والصلاحيات التى تمكنها من توقيع عقوبات رادعة على النظم السياسية التى تأوي الإرهابيين على أراضيها تحت مزاعم غير حقيقية مثل حماية حقوق الإنسان أو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وأكدت أن موجات الإرهاب التى يمر بها العالم الآن تستلزم تعديلات فى اللوائح المنظمة لجهاز الإنتربول تتضمن تجريما للدول التى تمتنع عن تسليم المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف دولية.

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