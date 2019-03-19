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مي فاروق: أدين بالفضل لسليم سحاب.. وبدايتي مع عمار الشريعي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:46 ص
مي فاروق
مي فاروق
هاني حسين
قالت المطربة مي فاروق، إن الاحتفال بعيد الأم له رسالة ومدلول عظيم القيمة، ودور المرأة في المجتمع مهم وخاصة للمصرية.

وأشارت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"ـ إلي أن بدايتها الغنائية كانت مع الموسيقار عمار الشريعي، والذي أسند إليها غناء تتر مسلسل "قاسم أمين"، و"الليل وآخره".

وأضافت أنها تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، لافتة إلى أن له الفضل عليها في تعليمها الوقوف على المسرح، وهو من أعطاها الجرأة والخبرة الكافية في مواجهة الجمهور.

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