ياسر صادق: عودة إصدار مجلة المسرح واستئناف مشروع النشر

قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن المركز بصدد الإعداد لعودة إصدار "مجلة المسرح" بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.



واضاف أنه سيتم كذلك إصدار مجلة ثقافية تختص بالموسيقى والفنون الشعبية تحت اسم "ألوان من الفنون .. موسيقى - فنون شعبية" بهدف المساهمة في إتساع ساحة النشر المتخصص بمجالات عمل المركز بعد توقف العديد من الإصدارات المصرية التي كانت تقوم بهذا الدور الهام .



وأوضح صادق أن المركز أصدر حديثا الجزئين الثالث والرابع من سلسلة توثيق المسرح المصرى (١٨٧٦ - ١٩٥٢) تحت عنوان "المسرح المصري ١٩٢٥ " مطبوعا على أسطوانة مدمجة، وجاري حاليا طبع كتاب التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي ٢٠٠٧- ٢٠٠٨)، وذلك بعد فترة توقف طويلة لإصدارات المركز خلال الأعوام السابقة.