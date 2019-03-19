نشرة أخبار البرلمان.. لجنة الاتصالات توافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية.. وتنسيقية شباب الأحزاب تفتح الصالون السياسي الأول

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الإثنين 18 مارس:
ممثل الاتصالات: استطلعنا رأي 25 شركة عالمية في مشروع قانون حماية البيانات
اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى 90 بلاغا يوميا
إتصالات البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
طارق الخولي يطالب بإنشاء منظمة عربية مشتركة للتصدي للإرهاب
رئيس لجنة الصناعة.. أول نائب يجري كشف مخدرات تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي
بيان عاجل لوقف قرار المصيلحي بحذف المواطنين من التموين بسبب فاتورة الكهرباء
ممثل الاتصالات يطالب بإجراءات حماية أعلى لبيانات الأطفال نظرا لحساسيتها
69 % من قراء صدى البلد يؤيدون تأجيل حظر تداول الطيور الحية
تنسيقية شباب الأحزاب: نحتاج استخدام الدبلوماسية الوقائية لتعزيز الأمن القومي
ممثل الاتصالات: استطلعنا رأي 25 شركة عالمية في مشروع قانون حماية البيانات
اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى 90 بلاغا يوميا
إتصالات البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
طارق الخولي يطالب بإنشاء منظمة عربية مشتركة للتصدي للإرهاب
رئيس لجنة الصناعة.. أول نائب يجري كشف مخدرات تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي
بيان عاجل لوقف قرار المصيلحي بحذف المواطنين من التموين بسبب فاتورة الكهرباء
ممثل الاتصالات يطالب بإجراءات حماية أعلى لبيانات الأطفال نظرا لحساسيتها
69 % من قراء صدى البلد يؤيدون تأجيل حظر تداول الطيور الحية
تنسيقية شباب الأحزاب: نحتاج استخدام الدبلوماسية الوقائية لتعزيز الأمن القومي