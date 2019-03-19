نبيلة مكرم: الدولة تدعم الهجرة الشرعية.. فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تواجد أي مركب للهجرة غير الشرعية في عام 2016، كان نجاحا للدولة بشكل عام.



وأضافت" مكرم " في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن وزارة الهجرة تكافح الهجرة غير الشرعية عن طريق الترويج للهجرة الشرعية، مؤكدة أن الدولة ليست ضد الأخيرة.



واستطردت:" الهجرة الشرعية تحافظ على كرامة المواطن المصرى وتحفظ حقوقه وواجباته، وقانون الهجرة به مواد تفرض رقابة الوزارة على مكاتب الهجرة".



وأكملت:" على المواطن التأكد من عقد العمل، وأن يكون موثقا من مكاتب القوى العاملة، ونحن نعمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية".



وأشارت إلى أن آخر واقعة تتمثل في سفر 14 مواطنا مصريا إلى أوغندا بدون تأشيرة، وكانوا يبيعون بضائع غير مشروعة، وتعرضوا لمشاكل لأن إقامتهم كانت مزيفة.