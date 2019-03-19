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رياضة

العجيزي: مركزي لا يتطلب الزحلقة والنط من الدور الخامس.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:16 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
محمد رشاد
أكد هاني العجيزي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المزاحمة السعودي، أن طريقة لعبه لا تتطلب الالتحام الشديد مع لاعبي الفريق الخصم.

وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طبيعتي كمهاجم في الملعب لا ألتحم وليس مطلوب مني "النط من الدور الخامس".

واستطرد: أحمد فتحي كمثال، يقاتل في الملعب دائمًا، لكنه فنيًا ليس مثل أبو تريكة.

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