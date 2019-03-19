شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو

قال خالد المرسى، شقيق أشرف المرسى، أحد الشهداء المصريين فى حادث نيوزيلندا الإرهابى، إن شقيقه كان يصلى الجمعة برفقة زوجته، لافتا إلى أن الإرهابى حاول تصفية السيدات فى المصلى الخاص بهن، ولكن زوج أخيه تمكنت من الهرب.



واستطرد: "شقيقي كان يعمل فى مطعم مع مصريين، ثم أنشأ مطعما خاصا مع أصدقائه منذ شهور قليلة"، مشيرًا إلى أنه كان يعيش حياة جيدة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" على فضائية "دى إم سى"، أن شقيقه الشهيد متزوج ولديه من الأبناء "سلمى 14 سنةـ ويوسف 13 سنة"، لافتا إلى أن أشرف كان يصطحبهما نيه إلى المسجد، ولكن فى هذه الجمعة لم يأخذهما معه.



وأشار إلى أن والد الشهيد أشرف متوفى منذ عام 1990، ولكن والدته تعيش لحظات صعبة، وتنادى عليه وهى نائمة، موضحًا أن أشرف كان فى زيارات مستمرة لهم.



وأوضح أن أشرف سافر لمدة 3 سنوات فى هولندا، ثم عاد لمصر لمدة 7 سنوات، فسافر مرة أخرى إلى نيوزيلندا، لبناء مستقبله، موضحا أنه تزوج من مصر، واصطحب معه زوجته وأبنائه، وكان دائم القول: "مش طالب غير الستر والصحة وأشوف ولادى فى مكانة كويسة".



وأكمل: "زوجة شقيقي حكت لى رواية الواقعة، وكانت حاجة فظيعة ومكانوش يتخيلوها، حاجة مكانتش تخطر على البال، ولها صديقة حكت لها، إن ابنها طالب بكلية الطب من الأردن، تهجم الإرهابى عليه وضربه وأوقعه فى الأرض، وظل يضرب خزنة رشاش كاملة، ووجدوا رصاصا كثيرا جدًا فى جسده".



وأتم: "الشرطة منعت أى شخص يذهب للمنطقة التى وقع بها الحادث الإرهابى، حتى يوم السبت صباحًا، ليتعرف أهالى الضحايا على ذويهم، متمنيا أن يصل جثمان شقيقه إلى مصر ليتم دفنه بها، ونطلب القصاص من القاتل".