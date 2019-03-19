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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي بأساتذة الكلية الإكليريكية في دير الأنبا رويس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:04 ص
البابا تواضروس يلتقي
البابا تواضروس يلتقي أساتذة الإكليريكية
كتب – سامح سلام
التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية في دير الأنبا رويس بالعباسية، ومعهم وكيل الكلية، الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

جاء ذلك، قبل إلقاء قداسته، محاضرة، مساء الإثنين، على طلبة الفرقة الرابعة القسم المسائي بالكلية، والتي دار موضوعها عن "فن الحكمة، دراسة في رسالة معلمنا يعقوب الرسول".

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