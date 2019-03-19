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آية محمود تكشف الهدف من تنظيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:51 ص
آيه محمود: هذا هو
آيه محمود: هذا هو الهدف الرئيسي من إجراء مسابقة للمحجبات
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قالت مصممة الأزياء ورئيسة مسابقة ملكات جمال المحجبات، آية محمود، إن الموسم الرابع من المسابقة شهد إقبالا كبيرا من الفتيات المحجبات، وذلك على الرغم من صرامة الشروط هذا العام.

وأكدت محمود في تصريحات لكاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري ان المسابقة هذا العام حددت شروطا أكثر صرامة من العام السابق، حيث يجب ان تخضع الفتيات لطول ووزن معينين، بالاضافة إلى إجادتها لغة غير العربية,

واشارت إلى ان معظم المتقدمات للمسابقة كن على قدر عال من اللباقة، والثقافة، ومررن بالعديد من التجارب التي جعلتهن يتأهلن للنهائيات.

وأوضحت ان الهدف الرئيسي من المسابقة هو توضيح فكرة ان الحجاب ليس عائقا للعقل، بالاضافة الى ان المرأة المحجبة يمكن ان تثبت جدارتها في جميع المجالات.

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