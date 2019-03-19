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محافظات

ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:33 ص
سلع مجهولة الهوية
سلع مجهولة الهوية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية شنت حملة على محلات الأغذية بمنية سمنود مركز أجا، تم خلالها سحب 12 عينة لتحليلها، وتحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن ضبط "95 كرتونة و40 كيس ايس كريم جميعها تحوي 1120 عبوة، و11 جركن زيت اولين وزن الواحد 20 كجم بإجمالي مضبوطات 406 كجم، وجميعها بدون بيانات، وذلك بأحد مخازن الآيس كريم ومحل تعبئة وتوزيع مواد غذائية بناحيه منية سمنود.

وشدد "شاروبيم" على شن قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته حملات مكثفة ويومية علي محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للاشتراطات الصحية والذين يزاولون نشاطهم بغير تراخيص.
ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود
ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود
ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود
ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود
ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود

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