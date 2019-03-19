ضبط 406 كيلو جرام مواد غذائية بدون بيانات في سمنود

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية شنت حملة على محلات الأغذية بمنية سمنود مركز أجا، تم خلالها سحب 12 عينة لتحليلها، وتحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات.





وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن ضبط "95 كرتونة و40 كيس ايس كريم جميعها تحوي 1120 عبوة، و11 جركن زيت اولين وزن الواحد 20 كجم بإجمالي مضبوطات 406 كجم، وجميعها بدون بيانات، وذلك بأحد مخازن الآيس كريم ومحل تعبئة وتوزيع مواد غذائية بناحيه منية سمنود.



