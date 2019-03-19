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رياضة

هاني العجيزي: لم يقف أحد بجواري في الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:25 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
محمد رشاد
أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يقف أحد بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض.

وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات فترة لارتباطه بإنهاء أوراق التجنيد.

واشار إلى أنه كان صاحب اسم كبير في قطاع الناشئين، لكن ميشيل كمدرب أجنبي تعامل معه كلاعب يغيب عن التدريبات وبالتالي أخرجه من حساباته، مشيرًا إلى أن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل استفسر من مسئولي النادي عن كيفية التفريط في خدماته.

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