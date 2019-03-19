ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ورش عمل عن استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة بهندسة عين شمس.. اليوم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس، ورشة عمل، اليوم، تحت عنوان "إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة فى مصر"، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري، خلال مارس من كل عام.

وعقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري في 4 مارس، للعام السادس على التوالي، بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور رئيسها الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجان العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود الأكاديمية في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

ترشيحاتنا

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

حريق يلتهم محطة بتروكيماويات في مدينة هيوستن الأمريكية.. فيديو

من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

لقطات صادمة لإعصار إيداى في موزمبيق.. فيديو وصور

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

رجال العصابات يهددون بتصفية منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا داخل السجن

شاهد.. أحمد دياب يعرض لقطة إنسانية لـ السيسي.. ويعلق: رئيس ابن بلد

جم يكحلوها عموها .. الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

هاني العجيزي: عقدة الاضطهاد ترسخ في أذهان ناشئي الزمالك.. فيديو

شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو

وفاة 5 وإصابة 8 في حادثين مروريين على طريق العلاقي بأسوان

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟