ورش عمل عن استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة بهندسة عين شمس.. اليوم

تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس، ورشة عمل، اليوم، تحت عنوان "إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة فى مصر"، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري، خلال مارس من كل عام.



وعقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري في 4 مارس، للعام السادس على التوالي، بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور رئيسها الدكتور محمود صقر.



ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجان العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود الأكاديمية في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.