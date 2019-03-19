ترامب يتنازل عن راتبه ويكتب شيكا بـ100 ألف دولار لوزارة الداخلية

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019

في سابقة جديدة تعتبر امتدادًا لغرائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة، اليوم الثلاثاء، عبر "تويتر"، تضمنت شيكًا يحتوي على راتبه الرئاسي الذي يبلغ 400 ألف دولار.وقال ترامب في التغريدة: "في حين لا تحبذ وسائل الإعلام التحدث عن هذا الأمر، والعكس صحيح تمامًا بالنسبة لي، قررت التبرع براتبي الرئاسي البالغ 400 ألف دولار لمؤسسات الدولة على مدار العام الجاري، وأهدي هذا الشيك (100 ألف دولار) إلى وزارة الداخلية".ودخل الرئيس الأميركي وفقًا للقانون هو 400 ألف دولار سنويًا تُدفع عبر مرتبات شهرية، بالإضافة إلى مخصصات قيمتها 50 ألف دولار للمساعدة في قيامه بواجباته الرئاسية.ويعد ترمب من رجال الأعمال البارزين في عالم العقارات والإعلام، وهو أيضا من أسرة ثرية، ووالده فريد ترامب، كان من أكبر المستثمرين في العقارات.وقدرت مصادر ثروة الرئيس المنتخب بحوالي 4.5 مليار دولار.