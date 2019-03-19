ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتنازل عن راتبه ويكتب شيكا بـ100 ألف دولار لوزارة الداخلية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:48 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أحمد قاسم
في سابقة جديدة تعتبر امتدادًا لغرائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة، اليوم الثلاثاء، عبر "تويتر"، تضمنت شيكًا يحتوي على راتبه الرئاسي الذي يبلغ 400 ألف دولار.

وقال ترامب في التغريدة: "في حين لا تحبذ وسائل الإعلام التحدث عن هذا الأمر، والعكس صحيح تمامًا بالنسبة لي، قررت التبرع براتبي الرئاسي البالغ 400 ألف دولار لمؤسسات الدولة على مدار العام الجاري، وأهدي هذا الشيك (100 ألف دولار) إلى وزارة الداخلية".

ودخل الرئيس الأميركي وفقًا للقانون هو 400 ألف دولار سنويًا تُدفع عبر مرتبات شهرية، بالإضافة إلى مخصصات قيمتها 50 ألف دولار للمساعدة في قيامه بواجباته الرئاسية.

ويعد ترمب من رجال الأعمال البارزين في عالم العقارات والإعلام، وهو أيضا من أسرة ثرية، ووالده فريد ترامب، كان من أكبر المستثمرين في العقارات.

وقدرت مصادر ثروة الرئيس المنتخب بحوالي 4.5 مليار دولار.

ترشيحاتنا

بنك القاهرة: هذه أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. فيديو

تعددت الأسباب والموت واحد .. مستشار وزير الدفاع اليمني لم تطله ايدى الحوثيين فقتلته سيارة أنابيب

سوق السيارات المستعملة.. أسعار ميتسوبيشي عيون صفية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

الجزيرة بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي في مباراة مثيرة .. فيديو

أحمد موسى يحذر من كارثة بسبب الطيران التركي والقطري ..فيديو

تامر أمين: ميزانية الدولة لا تتحمل نفقات تنظيم مؤتمرات الشباب.. فيديو

ظهور شجرة الأعاجيب في الجبل الأسود.. المياه تخرج منها كـ النوافير

أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن إرهابي هولندا ..فيديو

وفاة 5 وإصابة 8 في حادثين مروريين على طريق العلاقي بأسوان

الدولار يتراجع.. الجنيه يصعد 32 قرشا أمام العملة الخضراء خلال 77 يوما

جم يكحلوها عموها .. الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو
أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو
عمرو أديب: المجتمعات الغربية تتهم مصر بالتقصير في أي حادث إرهابي.. فيديو
سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو
من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟