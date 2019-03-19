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الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:36 ص
ألبان الأطفال
ألبان الأطفال
هاني حسين
قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على ميكنة صرف علب ألبان الأطفال المدعمة وتم تطبيق الأمر في 14 محافظة حتى الآن، وسنستكمل الأمر في باقي الأقاليم.

وأضاف "صلاح الدين " في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه تم وضع استراتيجية لصرف علب الألبان في وحدات الرعاية الصحية الخاصة بالوزارة لضمان عدم تهريبها أو تسريبها.

وأكد أن مشروع التتبع الدوائي سيعيد هيكلة صناعة الدواء في مصر، ويتيح لوزارة الصحة التعرف على مسار الأدوية لمحاربة الغش والتقليد والأدوية المهربة، وسيكون لكل علبة دواء رقم تسلسلي خاص بها.

وتابع:" وسيتم التعرف على أرصدة الدواء في مصر في القطاع العام والخاص، وسوف نتعرف على نواقص الأدوية واتخاذ إجراءات لسد النقص".

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