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أخبار العالم

فيروج سومي: تدهور جهود مراقبة المخدرات بأفغانستان يعرقل التنمية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:26 ص
مخدرات
مخدرات
أ ش أ
قدم الدكتور فيروج سومي رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التقرير السنوي للهيئة، إلى الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات المنعقدة في فيينا في الفترة من 14 إلى 22 مارس.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات فى فيينا مساء الاثنين إن رئيس الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات لفت الانتباه إلى تدهور وضع مراقبة المخدرات في أفغانستان ، مشيرا الى أنه ما لم تتم متابعة الجهود المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات بفعالية؛ فمن المرجح أن يظل الفقر والتمرد والإرهاب والعقبات التي تعترض سبيل التنمية دون معالجة فى البلاد.

وشدد البيان على أن الحكومات ملتزمة بتحقيق الهدف المتمثل في ضمان توافر المواد المخدرة الخاضعة للمراقبة الدولية والوصول إليها بصورة كافية للأغراض الطبية والعلمية فقط، لافتا الى أنه ينبغي أن يكون ذلك في صميم السياسات والممارسات الوطنية لمكافحة المخدرات.

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