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أخبار البلد

تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:03 ص
استعدادت وتجهيز المقابر
استعدادت وتجهيز المقابر
سعيد العربي
قالت الدكتورة غادة داوود، رئيس الجالية المصرية في نيوزيلندا، إنه تم التعرف على جميع جثامين المصريين ضحايا الحادث الإرهابي من قبل أسرهم، موضحة أنه تم فتح الشارع الموجود به المسجد.

وأضافت "داوود" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يجري حاليا أعمال حفر المقابر وما زالت إجراءات تجهيز الجثامين للدفن مستمرة.

وأشارت إلى هناك وفدا من المسلمين من جميع أنحاء نيوزيلندا تطوعوا للمساعدة في تجهيز الجثامين للدفن.

واستطردت أن جميع الضحايا سيتم دفنهم في نيوزيلندا، باستثناء الشهيد أشرف موسى الذى سيتم نقله إلى مصر بناء على طلب من زوجته.
تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور
تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور
تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور
تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور

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