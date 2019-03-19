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إسعاد يونس تقدم حلقة جديدة من صنع في مصر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:43 ص
إسعاد يونس
إسعاد يونس
حمزة شعيب
قدمت الإعلامية إسعاد يونس، حلقة خاصة، بعنوان "صنع في مصر"، استضافت خلالها عددًا من المسؤولين عن صناعات مصرية أصيلة.

وكشف بشير عزت، مدير إحدى مؤسسات إنتاج عسل النحل، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة "DMC"، عن الأنواع المختلفة للعسل التي يقدموها، ومن بينها "العسل بالمكسرات، وعسل بالياميش لزيادة الوزن لمَن يعاني النحافة، وعسل نوارة البرسيم للباحثين عن الرشاقة، وكذلك الشمع بالعسل لتنظيف اللثة والأسنان وتقوية عضلات القلب".

ونوه عزت إلى توريد الشركة منتجاتها لمشاهير الرياضة كـ" محمد صلاح" المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك محمد النني، وحازم إمام، وغيرهم من مشاهير عالم الرياضة.

وأكمل الحديث يوسف طلعت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية، الذي كان المشروب المصنع منها هو الرسمي للقصور الملكية في مصر، ووطنيًّا بعد ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى مفاجأة بعودة المنتج من جديد في 2019 بناءً على طلب الجمهور.

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