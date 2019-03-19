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أخبار البلد

مرعي مدكور: صفر المونديال وضح خطورة غياب تواصلنا مع أفريقيا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:40 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قال الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، إن شباب أفريقيا المشاركين في منتدى الشباب العربي الأفريقي، هم سفراء لبلادهم، لذا يجب أن تكون لدينا إنجازات يتحدثون عنها في الخارج، ومشروعات كبرى يلقى عليها الضوء.

وأكد "مدكور" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك جهات يجب أن تتكاتف للتقريب بين وجهات النظر والعلاقات مع المنصات الإعلامية مثل السفارات والمستشارين الموجودين في هذه الدول، وأيضا وزارة التعليم العالى يمكنها تبادل البعثات حول هذا الشأن.

وتمنى أن يتم مد جسور التواصل بين الدول الأفريقية عن طريق الإعلام المشترك، وأن يكون إعلاما له خريطة إيجابية متصاعدة لأن "صفر المونديال" مثلا، وضح لنا غياب التواصل مع دول القارة السمراء.

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